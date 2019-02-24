Дуэт «Анна-Мария» пригласили в Крым после скандала с «Евровидением»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что участниц украинского отбора на «Евровидение — 2019» Анну и Марию Опанасюк будут рады видеть на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что девушки не поддались на политическую провокацию и говорили очень искренне.

Реклама

«Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — отметил Иоффе.

Также он подчеркнул, что жизнь девушек сложилась так, что они вынуждены делать карьеру на Украине, однако они занимаются музыкальной деятельностью, а не политической.

Ранее сообщалось, что словами про Крым дуэт «Анна-Мария» довел Джамалу до слез.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.