«Он что хочет может говорить»: Дюжева не расстроила критика России от Серебрякова

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Российский актер Дмитрий Дюжев посчитал, что Сергей Серебряков «может говорить что угодно», так как его высказывания являются частью его «актерской сущности», сообщает «Пятый канал».

Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

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«Он [Серебряков] сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом», — выразил мнение Дюжев.

Также он посоветовал людям слушать высказывания политиков про политику, а мнения представителей «актерского цеха» по таким вопросам не воспринимать «серьезно».