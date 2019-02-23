Представитель защитила шутившую про концлагерь экс-участницу Comedy Woman

Ольга Каткова, пиарщица экс-участницы Comedy Woman Натальи Медведевой высказалась о шутке последней про гибель Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбывшева в концлагере. Об этом она сказала РЕН ТВ.

«Вы в курсе, что вообще исторически, я знаю, что говорит наша история, мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать», — заверила Медведева.

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Она добавила, что на улице в день смерти Карбывшева была температура +2°С.

Ранее сообщалось, что эксперты нашли оправдание фашизма в шутках Медведевой.