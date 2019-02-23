Медведев поздравил с юбилеем композитора Евгения Крылатова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил известного композитора Евгения Крылатова с 85-летием. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Медведев отметил, что артист обладает уникальным талантом.

«Ваши произведения слушатели узнают мгновенно, с первых же нот. В них всегда – особый мир, светлый и гармоничный, наполненный яркими чувствами и эмоциями, искренностью и душевной теплотой», — добавил Медведев.

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Кроме того, премьер подчеркнул, что произведения Крылатова хочется переслушивать, ведь они стали «крылатыми».

«Они пользуются огромной популярностью, их исполняют знаменитые музыканты и ансамбли, напевают миллионы людей», — заключил Медведев.

Крылатов — советский и российский композитор. Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам (Каникулы в Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето», «Приключения Электроника»).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием Институт культуры в Петербурге.