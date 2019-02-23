Верка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»

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Народный артист Украины Андрей Данилко, наиболее известный как Верка Сердючка, прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине. Об этом пишут «Факты и комментарии».

В адрес критикующих национальный отбор Данилко заметил, что часто украинцам хочется «поляпать» языком.

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«Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь», — сказал Данилко.

Он заметил, что не читает появляющиеся в интернете негативные комментарии.

Ранее сообщалось, что россиянка хочет представлять Украину на «Евровидении».