Больную раком звезду «Глухаря» уронили при перевозке

Друг актрисы Дарьи Егорычевой рассказал, как она боролась с раком, передает MK.RU.

В частности, он раскритиковал медиков за бестактное отношение к пациентам.

Он отметил, что врачи не оказывают больным никакой психологической поддержки.

«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки», — сказал он.

Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей», скончалась 21 февраля от рака легких.