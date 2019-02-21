Названа причина смерти звезды «Глухаря»
Причиной смерти актрисы Дарьи Егорычевой стал прогрессирующий рак легких, сообщает газета «Известия».
По словам ее друзей, у женщины образовались метастазы на костях и в мозгу, ее состояние ухудшалось с каждым днем.
Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей», скончалась 21 февраля.
Она снималась в полнометражных картинах Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц», «Пилот международных авиалиний».