Шнуров оскорбился блокировкой своего стихотворения

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил пост после того, как его стихотворение было заблокировано. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

На фотографии рядом с исполнителем стоит бутылка , которая пуста больше, чем на половину. Речь идет о стихотворении, посвященном драке у московского кафе «Неолит». По словам исполнителя, его стихотворение «о прелестях эпохи неолита» быстро заблокировали.

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«Сижу грущу и стопочка налита, / Ведь чувства оскорбили атеиста», — написал Шнуров.

Ранее Шнуров написал стих о том, как «Бер потопил Друзя».