Харрельсон и Костнер устроили охоту на Бонни и Клайда в трейлере нового фильма Netflix

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Американские актеры Вуди Харрельсон и Кевин Костнер устроили охоту на Бонни и Клайда в трейлере криминальной драмы Netflix «Разбойники с большой дороги» (The Highwaymen). Ролик размещен на странице сервиса в YouTube.

В трейлере герои актеров Фрэнк Хеймер и Мэнни Голт начинают собственные поиски преступников, когда ФБР оказывается бессильна.

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Также в картине задействованы Кэти Бэйтс, Джон Кэрролл Линч и Ким Диккенс. Режиссером ленты выступил Джон Ли Хэнкок.

Ранее сообщалось, что Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме о Бонни и Клайде.