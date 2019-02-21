Крис Хемсворт станет Халком Хоганом в байопике о рестлере

Австралийский актер Крис Хемсворт исполнит роль Халка Хогана в биографическом фильме об американском рестлере, пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, над фильмом будут работать режиссер Тодд Филлипс и режиссер и сценарист Скотт Сильвер. Отмечается, что Сильвер напишет сценарий в соавторстве с Джоном Поллоно.

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Также в журнале рассказали, что сделка с Netflix по созданию биографического фильма «почти закрыта».

В прошлом году Хоган извинился за стоившие ему работы расистские высказывания.