Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете сиквела «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма «Аватар». Об этом сообщает Empire.
По его словам, во второй части картины зрители увидят, к чему пришли отношения главных героев оригинального фильма.
Он также добавил, что у военного Джейка Салли, который является главным героем первого «Аватара», появится дочь.
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Кэмерон подчеркнул, что съемки картины займут еще около пяти месяцев.
Ранее сообщалось, что «Аватар» отказался от бесплатного шрифта.