Умер Борис Яшин

Советский актер и кинорежиссер Борис Яшин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Как отмечается, Яшин умер 18 февраля. 22 февраля в 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве состоится церемония прощания с артистом.

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Яшин — выпускник режиссерского факультета ВГИКа, уже спустя два года после выпуска, в 1964 году, он стал режиссером «Мосфильма».

Он был режиссером фильмов «Эй, кто-нибудь!», «Пядь земли», «Шуточка», «Осенние свадьбы», «Первая девушка», «Город первой любви», «Ливень», «Долги наши», «Ожидание», «Я за тебя отвечаю», «Аэропорт со служебного входа», «Скорый поезд», «Женский день», «Дом на Рождественском бульваре», «Мещерские».