Друзь уезжает в США на фоне скандала
Магистр игры передачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам его дочери Инны, в США состоится презентация книги Друзя «Эня, Томас и другие».
«Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были», — заявила Инна.
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Уточняется, что организаторы мероприятия и не собирались ничего отменять.
Ранее Шнуров написал стих о том, как «Бер потопил Друзя».