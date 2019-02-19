Друзь уезжает в США на фоне скандала

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Магистр игры передачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам его дочери Инны, в США состоится презентация книги Друзя «Эня, Томас и другие».

«Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были», — заявила Инна.

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Уточняется, что организаторы мероприятия и не собирались ничего отменять.

Ранее Шнуров написал стих о том, как «Бер потопил Друзя».