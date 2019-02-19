Звезде сериала «Солдаты» потребовалась срочная помощь медиков

Российский актер Игнатий Акрачков, известный по ролям в фильмах «Яды. Всемирная история отравлений», «Анна Каренина», «Довлатов» и сериалу «Солдаты», был госпитализирован, передает «360».

По словам представителя экстренных служб, актер сам вызвал врачей. Ему дали обезболивающее и разрешили идти домой до завтра.

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«Пока не знают врачи [что произошло]. Какой-то спазм ЖКТ», — сказал Акрачков.

Он добавил, что возможно ухудшение состояния связано с тем, что он отказался от курения.

Ранее сообщалось что муж Божены Рынски госпитализирован после скандала.