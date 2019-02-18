Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Герой легендарной фотографии, сделанной в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса скончался в возрасте 95 лет, сообщает сообщает Associated Press.

Мендонса скончался в штате Род-Айленд в результате инсульта, не дожив пару дней до своего 96-летия.

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Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне. На снимке моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Фридман, одетую в форму медсестры. Фото было сделано на Таймс-сквер в Нью-Йорке после принятия Японией условий капитуляции.

По словам Мендонса, Фридман напомнила ему медсестер на больничном корабле, которые заботились о раненых моряках.

«Волнение от войны закончилось, плюс я выпил», — объяснил позднее Мендонса свой поступок.

Героиня фото Грета Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.