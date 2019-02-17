«Чайфу» вернули пропавшие гитары
Участникам группы «Чайф» Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову вернули гитары, которые пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря музыкального коллектива Марину Залогину.
В агентстве уточнили, что инструменты уже доставлены на Урал.
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«Их забыли положить в багаж. Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все. Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности», — отметила Залогина.
Ранее сообщалось, что гитары группы «Чайф» потерялись.