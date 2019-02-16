Из «Приключений Паддингтона» сделают сериал

По фильму «Приключения Паддингтона» снимут сериал для дошкольников. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно имеющейся информации, детский сериал сделает StudioCanal. Продюсером станет Дэвид Хейман, работавший над фильмами о Гарри Поттере. Паддингтон будет по-прежнему говорить голосом актера Бена Уишоу.

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Уточняется, что каждый эпизод будет начинаться с письма медвежонка тете Люси, в котором он будет рассказывать, что узнал о жизни во время своих приключений.

Ранее сообщалось, что Рейнольдс обидел медвежонка Паддингтона.