Из «Приключений Паддингтона» сделают сериал
По фильму «Приключения Паддингтона» снимут сериал для дошкольников. Об этом сообщает «Би-би-си».
Согласно имеющейся информации, детский сериал сделает StudioCanal. Продюсером станет Дэвид Хейман, работавший над фильмами о Гарри Поттере. Паддингтон будет по-прежнему говорить голосом актера Бена Уишоу.
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Уточняется, что каждый эпизод будет начинаться с письма медвежонка тете Люси, в котором он будет рассказывать, что узнал о жизни во время своих приключений.
Ранее сообщалось, что Рейнольдс обидел медвежонка Паддингтона.