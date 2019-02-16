Умер Виктор Григорьев

Киностудия «Лендок» проинформировала о смерти театрального художника Виктора Григорьева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Отмечается, что Григорьев умер в возрасте 53 лет.

«Виктор поставил более сорока спектаклей в разных городах России, несколько кинофильмов, карнавалы и городские праздники в разных городах и странах», — говорится в сообщении.

По данным ФАН, он скончался из-за рака четвертой степени. С художником простятся 19 февраля, его похоронят на Смоленском кладбище.