Бурда высказался об отстранении Друзя

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Один из наиболее известных участников передачи «Что? Где? Когда?» Борис Бурда отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры Александра Друзя от участия в съемках. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, он в курсе скандала, но дать какую-то оценку произошедшему пока не может.

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«Но что там на самом деле, я не понял: недостаточно информации. У меня нет информации для того, чтобы все это оценить», — отметил Бурда.

В агентстве уточнили, что он также высказался о предложении лишить Друзя звания «магистр игры», которое прозвучало в Госдуме.

«Если депутаты вообще этим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это вне компетенции депутатов. Звание лишает тот, кто его присвоил», — заключил Бурда.

Ранее сообщалось, что представитель Друзя прокомментировала его отстранение.