«Феномен Зеленского» объяснил его соперник на предстоящих выборах

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Депутат Рады, кандидат на пост президента Украины Евгений Мураев в эфире программы «Ринг Тайм» заявил, что «феномен Зеленского» объясняется «формой протеста» украинцев, передает РИА «Новости».

По его словам, лидерство шоумена Владимира Зеленского в ряде соцопросов, посвященных голосованию на предстоящих выборах на Украине, является формой протеста граждан страны.

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Мураев выразил мнение, что за Зеленского в основном намерена голосовать молодежь, которая «не ходит на выборы». Поэтому шоумену придется «мобилизовать свою молодую часть избирателей», отметил депутат.

Также Мураев указал на недостаток опыта Зеленского как политика, подчеркнув при этом, что даже несмотря на свою неопытность Зеленский «будет однозначно лучше Порошенко».

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского на Украине стремительно меняется.