На конкурсе «Сан-Ремо» победил рэпер Махмуд

Победителем итальянского музыкального конкурса «Сан-Ремо» стал рэпер Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi («Деньги»), передает Еurovision.tv.

Победитель выбирался путем зрительского голосования. В финале Махмуд обогнал поп-оперное трио Il Volo, хорошо знакомое российским слушателям благодаря серии концертов в России, и исполнителя Ultimo, которого считали фаворитом голосования.

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Теперь Махмуд представит Италию на «Евровидении».

Алессандро Махмуд, который выступает под именем Mahmoud, родился в Милане в 1992 году от матери-итальянки и отца-египтянина.