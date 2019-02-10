Звезду «Дальнобойщиков» госпитализировали в Волгограде

В Волгограде был доставлен в больницу актер Петр Зайченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По словам его внука Артема Папкина, 75-летнего актера госпитализировали с подозрением на инфаркт, после того как он пожаловался на боль в груди. Медики заявили, что угрозы его здоровью нет.

Зайченко является заслуженным артистом России, он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них «Дальнобойщики», «Участок», а также ленты «Такси-блюз» и «Сибирь. Монамур».