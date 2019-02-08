Создатель сериала «Теория большого взрыва» высмеял пресс-секретаря Белого дома

Создатель популярного сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорри высмеял пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, поводом для шуток с его стороны стал ее внешний вид и христианская вера.

«Бог сказал мне, что он не говорил с Сарой Сандерс с того момента, как ей исполнилось 14 лет, и она молилась, чтобы ее кожа стала чистой. У меня нет оснований сомневаться в нем», — иронично заметил Лорри.

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После этого инцидента сотрудница Центра исследований СМИ Ребекка Даунс задалась вопросом, можно ли было позволять себе такие высказывания.

«А еще было установлено, что такое обращение с женщиной из-за ее внешности — это сексистское и неправильное поведение», — заключила Даунс.

Она также захотела узнать, касается ли это только либеральных женщин.

Ранее сообщалось, что американский актер Джим Керри высмеял планы президента США Дональда Трампа по созданию космических войск.