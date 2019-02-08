Умер Альберт Финни

Скончался 82-летний актер из Великобритании Альберт Финни, известный по роли Эркюля Пуаро в фильме «Убийство в Восточном экспрессе». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его семью.

«[Он] скончался после недолгой болезни в кругу тех, кто был с ним рядом», — рассказал представитель семьи.

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Финни наиболее известен по ролям в фильмах «Том Джонс», «Убийство в «Восточном экспрессе»», «Перекрёсток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба» и «Ультиматум Борна».

Альберт Финни посвятил карьере в кино около 60 лет. Актера пять раз номинировали на «Оскар», один раз он был удостоен «Эмми» за роль в сериале «Черчилль». Также британский актер трижды побеждал в премии BAFTA и три раза был лауреатом «Золотого глобуса».