«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал «Симпсоны» на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Отмечается, что данное заявление представители Fox сделали во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.
К концу 32 сезона будет выпущено 713 эпизодов. Это позволит «Симпсонам» остаться мировым рекордсменом по количеству эпизодов среди многосерийных шоу со сценарием, выходящих в прайм-тайм.
В прошлом году сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс рассказал, чего никогда не увидят зрители мультсериала.