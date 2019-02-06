Дочь Башмета не скрывается и уже дала показания после пожара, заявил ее представитель

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Найдена дочь российского дирижера Юрия Башмета Ксения, которую разыскивала полиция после того, как в ее квартире произошел крупный пожар. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко.

По его словам, Ксения уже дала показания сотрудникам полиции.

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«Квартира Ксении Башмет полностью сгорела. Ксения уже давала показания, она ничего не скрывает, но пока причину возгорания не определили», — добавил Гринченко.

Также он отметил, что девушка еще не знает, где теперь будет жить.

Ранее сообщалось, что полиция ищет дочь Башмета после пожара в «звездном доме».