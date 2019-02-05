Церемонию вручения «Оскара» проведут без ведущего
Церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 24 февраля в Голливуде без ведущего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора развлекательных программ телеканала ABC Керри Берк.
Отмечается, что продюсеры решили, что церемония пройдет без ведущего. Это решение поддержали в киноакадемии и на телеканале, который будет транслировать церемонию.
Ранее сообщалось, что церемония «Оскар» может остаться без ведущего из-за скандала. Также актер Кевин Харт заявил, что не станет вести церемонию вручения премии «Оскар».