Церемонию вручения «Оскара» проведут без ведущего

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Церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 24 февраля в Голливуде без ведущего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора развлекательных программ телеканала ABC Керри Берк.

Отмечается, что продюсеры решили, что церемония пройдет без ведущего. Это решение поддержали в киноакадемии и на телеканале, который будет транслировать церемонию.

Ранее сообщалось, что церемония «Оскар» может остаться без ведущего из-за скандала. Также актер Кевин Харт заявил, что не станет вести церемонию вручения премии «Оскар».