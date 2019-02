По комиксу «Y: The Last Man» снимут сериал

Американский телеканал FX заказал съемки сериала по комиксу «Y: The Last Man» Брайана К. Вона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, он выйдет на экраны в 2020 году. Как отмечается, сериал будет носить такое же название.

Главные роли сыграют Барри Кеоган и Дайан Лэйн.

Реклама

Подчеркивается, что комикс «Y: The Last Man» является одним из самых популярных в мире за все время существования жанра. В нем рассказывается о единственном человеке, имеющем Y-хромосому, который пережил вымирание мужского пола.

Ранее сообщалось, что про игрушки Hot Wheels снимут фильм.