Изрезанная картина Бэнкси попала в музей

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Картина «Девочка с воздушным шаром» английского уличного художника Бэнкси, которая была наполовину уничтожена после торгов на аукционе, выставлена в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком городе Баден-Баден. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сотрудники музея разобрали раму картины и деактивировали шредер, который наполовину ее уничтожил. Также представители музея подчеркнули, что посетители смогут бесплатно увидеть картину, так как, по их мнению, Бэнкси не хотел бы, чтобы его произведение демонстрировалось за деньги.

Ранее стало известно, что картина Бэнкси будет выставлена в немецком музее. Также сообщалось, что после частичного уничтожения картина получила название «Любовь в мусорной корзине».