В Эстонии призвали отказаться от «Тотального диктанта»
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в 2019 году столицей этой международной акции стал Таллин.
«Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка», — отметил Рейнсалу.
Он заявил, что образовательную систему страны нужно переводить на эстонский язык, а не узаконивать «российскую мягкую политику влияния». По словам Рейнсалу, эта акция носит политический, а не филологический характер, и это не соответствует интересам Эстонии.
«Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине», — заключил Рейнсалу.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации ответили на требование компенсации за «советскую оккупацию» Эстонии.