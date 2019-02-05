В Эстонии призвали отказаться от «Тотального диктанта»

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Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в 2019 году столицей этой международной акции стал Таллин.

«Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка», — отметил Рейнсалу.

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Он заявил, что образовательную систему страны нужно переводить на эстонский язык, а не узаконивать «российскую мягкую политику влияния». По словам Рейнсалу, эта акция носит политический, а не филологический характер, и это не соответствует интересам Эстонии.

«Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине», — заключил Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации ответили на требование компенсации за «советскую оккупацию» Эстонии.