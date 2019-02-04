Найден мертвым обручившийся с русской моделью звезда американской «мыльной оперы»

Американский актер Кристофф Сент-Джон обнаружен мертвым в своем доме в долине Сан-Фернандо в Калифорнии, он умер в возрасте 52 лет. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.

В издании напомнили, что пять лет назад сын Сент-Джона покончил с собой, а пять месяцев назад актер обручился с моделью Ксенией Михалевой. Также в таблоиде рассказали, что в 2017 году Сент-Джона госпитализировали на 72 часа из-за попытки суицида.

Сент-Джон более всего известен по роли Нила Уинтерса в «мыльной опере» «Молодые и дерзкие», премьера которой состоялась на телеканале CBS в 1973 году.