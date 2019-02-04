«Выдающийся человек со сложным характером»: Артемьев высказался о смерти Овчинникова
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев заявил, что скончавшийся в Москве Вячеслав Овчинников был «гениальным» композитором. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Выдающийся человек, со сложным характером, он большой одиночка был», — сказал Артемьев.
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Он подчеркнул, что Овчинников «не терпел никакого насилия и правил». При этом, отметил Артемьев, его коллега «безусловно» был «гениальным» композитором.
Артемьев также рассказал, что в последнее время мало общался с Овчинниковым и не знал, что тот «сильно заболел».
«У него [были] врожденная техника, дар», — заключил Артемьев.
Ранее стало известно, что Овчинников скончался в возрасте 82 лет.