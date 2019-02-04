Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman

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Российский режиссер и продюсер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» назвал участниц телешоу Comedy Woman овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, погибшем в концлагере в результате пыток.

Участницы юмористического шоу в 2013 году исполнили сценку, в которой Наталья Медведева пошутила про «замерзший дух» генерала Карбышева. Михалков возмутился шуткой, а самого Карбышева назвал примером стойкости, с которого «некоторым» следует брать пример.

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«Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят?» — задался вопросом Михалков.

Он также предложил им представить себя на месте Карбышева, обливаемыми из шлангов ледяной водой на 40-градусном морозе.

Ранее сообщалось, что Михалкова расстроили кассовые сборы зарубежных фильмов.