«Бабушка легкого поведения — 2» остается лидером российского проката

<img src="//img.gazeta.ru/files3/153/12148153/97987-pic905-895x505-80894.jpg">

Фильм российского режиссера Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители» сохранил лидерство в отечественном прокате по итогам последних выходных. Об этом сообщает kinobusiness.com.

По предварительным неофициальным данным, комедия об аферисте, прикидывающемся бабушкой, за две недели смогла собрать 367,9 млн руб. Второе место со сборами в 127,5 млн руб. занимает премьера прошлой недели фильм Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Тройку лидеров замыкает комедийная драма режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга», которая за две недели смогла заработать 178,3 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как второй части ««Бабушки легкого поведения» удалось потеснить зарубежные новинки в отечественном прокате.