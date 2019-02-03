«Не ходит, не видит»: звезда «Тихого Дона» пострадала от действий продюсера

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая испытывает серьезные проблемы со здоровьем, она не может ходить и почти лишилась зрения из-за катаракты. Об этом сайту kp.ru рассказала ее сестра Софья Шегельман.

По ее словам, вина в плачевном состоянии здоровья ее сестры лежит на продюсере Ксенией Рубцовой, которая не ухаживала за Быстрицкой, посягала на ее наследство и обворовывала, пока та была прикована к кровати.

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«Элине плохо, она лежит, не встает вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта. Выяснилось, что у нее украли не только деньги,но и загранпаспорт», — рассказала Шегельман.

Она также добавила, что в отношении Рубцовой заведено уголовное дело, но состояние Быстрицкой настолько плохое, что она «уже не перенесет дорогу».

Ранее сообщалось, что Быстрицкая стала лауреатом «Золотой маски».