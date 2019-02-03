Мартин Фриман отдал более $6 млн за соседство с Камбербэтчем

Британский актер Мартин Фриман, исполнивший роль доктора Ватсона в сериале «Би-би-си» «Шерлок», купил дом по соседству с коллегой по сериалу Бенедиктом Камбербэтчем, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, новый дом с пятью спальнями и винным погребом обошелся Фриману в £5 млн ($6,5 млн). Источник газеты добавил, что жилье располагается в «эксклюзивном районе», где любят приобретать недвижимость британские звезды кино и телевидения.

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«Мартин — крупная звезда, и его дом соответствует статусу одной из главных звезд», — сказал источник.

Ранее звезда «Шерлока» рассказал, что больше не получает удовольствия от сериала.