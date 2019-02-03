Децл мечтал инсценировать смерть в 35 лет и уехать на остров

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Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) в 2015 году в интервью рассказал о желании прожить минимум 450 лет, инсценировав при этом свою смерть в возрасте 35 лет и уехав жить на остров, передает РИА «Воронеж».

Об этом он говорил в Воронеже 10 октября 2015 года после концерта в одном из местных клубов.

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«Мир настолько многогранен, столько всего интересного происходит вокруг, что жизни не хватит. Поэтому я собираюсь минимум 450 лет прожить», — говорил Толмацкий.

На возражение журналиста о том, что рэпер заявлял о желании инсценировать смерть в 35 лет, Децл ответил, что жить он все равно хочет 450 лет.

«Кстати, хорошо, что напомнили. Я подумаю. Еще три годика осталось», — добавил Децл.

Ранее Яна Чурикова назвала Децла символом поколения.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.