Рэпер L'One отреагировал на смерть Децла
Рэпер Леван Горозия (L'One) пожелал «светлой памяти» умершему Кириллу Толмацкому (Децлу). Об этом он написал в своем твиттере.
«Светлая память Кирилл», — написал L'One.
Ранее певица Лолита Милявская пожелала Децлу в своем твиттере оказаться «в Музыке небес».
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.