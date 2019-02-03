«Он любил мечтать»: о Децле рассказал его друг

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Продюсер Михаил Огер, друг рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) рассказал о том, каким он был человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Децл был хорошим, честным, смелым и отзывчивым.

«Очень принципиальным. Он любил мечтать, не боялся говорить правду», — отметил Огер.

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Он подчеркнул, что творчество Децла многих мотивировало заняться хип-хопом.

«В нулевых это был первый мейнстрим-проект, в котором мы, будучи 15-16-летними подростками, увидели, что такой же парень, как мы, может что-то делать и делает», — заключил Огер.

Друг артиста также заметил, что он всегда оставался честным перед собой и своими слушателями.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик высказался о наследии Децла.