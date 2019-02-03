«Он попадет в рай»: Николай Дроздов поделился воспоминаниями о Децле

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Известный телеведущий Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни рэпере Децле (Кирилле Толмацком). Об этом сообщает «URA.ru».

Как отмечается, они встретились с ним на съемках передачи «Последний герой» в 2003 году.

«Он был очень работящий. «Хватит трындеть, надо работать», — говорил он. Он заботился о том, чтобы еда была», — рассказал Дроздов.

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Ведущий добавил, что Децл был яркой личностью и умел настоять на своем, отказывался менять свой имидж ради правил проекта.

«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — заключил Дроздов.

Ранее сообщалось, что директор Децла рассказал, как врачи пытались спасти рэпера.

Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.