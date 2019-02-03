«Легенда»: Егор Крид отреагировал на смерть Децла

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Известный певец Егор Крид (Егор Булаткин) высказался о смерти культового рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом он написал в инстаграме.

По его словам, во многом благодаря его творчеству большинство людей начали увлекаться хип-хопом.

«Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — Письмо. / RIP Легенда», — написал Крид.

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Он также выразил соболезнования его родным, близким и поклонникам.

Ранее сообщалось, что Минздрав подтвердил смерть Децла в Ижевске.

Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.