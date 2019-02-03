Появились подробности о дате похорон Децла

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Стали известны подробности о дате похорон рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом рассказал kp.ru его концертный директор Павел Беленец.

По его словам, дата будет названа после того, как установят точную причину смерти артиста.

«Пока что неизвестно, когда будут похороны. Мы ждем экспертизу, должны сказать основную причину, остановка сердца — это предварительная версия», — отметил Беленец.

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Он добавил, что как только появится экспертное заключение, объявление разместят на официальных ресурсах.

«Мы ждем информацию от МВД, когда мы сможем вылететь в Ижевск и забрать его тело», — заключил Беленец.

Ранее сообщалось, что ST указал на роль Децла в его увлечении русским рэпом.