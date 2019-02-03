ST указал на роль Децла в его увлечении русским рэпом
Рэпер ST (Александр Степанов) заявил телеканалу «360», что если бы не Децл (Кирилл Толмацкий), то он мог бы никогда не заинтересоваться рэпом.
Он подчеркнул, что в детстве был «фанатом» Децла.
«Если бы не он, русский рэп, возможно, и не начал бы слушать», — сказал Степанов.
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Он добавил, что встречался с Децлом около года назад.
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал известие о смерти Децла.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. По предварительной версии, он умер от проблем с сердцем.