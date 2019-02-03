Генконсул: российскую актрису Усок обязали отмечаться в полиции США

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российскую актрису Ирину Усок обязали отмечаться в полиции до очередного заседания суда. Об этом сообщает ТАСС.

«Ирина будет отмечаться раз в две недели до 20 марта, до очередного заседания суда», — сообщил Усок.

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Он добавил, что после заседания суда, где решалась мера пресечения для актрисы, она с адвокатом поехала в отделение полиции, чтобы оформить необходимые документы.

Ранее Усок заявляла, что знала об ордере на ее задержание в США.

Усок задержали в США за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью. Российскому зрителю актриса известна по сериалу «Даша Васильева — любительница частного сыска» и фильму «Мама, не горюй».