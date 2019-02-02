Собчак ответила на вопрос о разводе

Телеведущая Ксения Собчак в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на «Первом канале» ответила на вопрос о возможном разводе с супругом Максимом Виторганом.

Она ответила, что это «очень личное».

По ее словам, она всегда была честна с супругом, и Виторган знает обо всем, что происходит в их отношениях.

Реклама

В завершении передачи Собчак заявила, что «очень счастлива.

Ранее Собчак, говоря об отношениях с Виторганом, заявила, что он «навсегда останется в ее жизни».