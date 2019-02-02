Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого смеха

Американская актриса Мэгги Уилер, которая сыграла роль Дженис в сериале «Друзья», рассказала, как родился раздражающий смех ее персонажа, передает «Би-би-си».

По словам Уилер, она использовала сразу три источника, которые вдохновили ее на этот смех.

Первым из них стал странный смех Арнольда Хоршак из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» (выходил в эфир с 1975 по 1979 годы) и два анимационных персонажей — дельфина Флиппера и дятла Вуди Вудпекера.

Меган Уилер призналась, что разработала необычный смех для Дженис, чтобы соперничать с «очень смешным» Мэттью Перри (который сыграл Чендлера Бинга).