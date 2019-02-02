Светличная вслед за Варлей пожаловалась на навязчивость Гайдая
Актриса Светлана Светличная призналась, что внимание к ней режиссера Леонида Гайдая всегда было навязчивым, пишет StarHit.
«Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым», — призналась Светличная в эфире программы «Выход в люди».
Ранее актриса Наталья Варлей рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая на съемках фильма «Кавказская пленница».