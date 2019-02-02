Светличная вслед за Варлей пожаловалась на навязчивость Гайдая

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Актриса Светлана Светличная призналась, что внимание к ней режиссера Леонида Гайдая всегда было навязчивым, пишет StarHit.

«Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым», — призналась Светличная в эфире программы «Выход в люди».

Ранее актриса Наталья Варлей рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая на съемках фильма «Кавказская пленница».