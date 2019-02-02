Муза Петросяна ответила на критику в сети
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую обвиняют в разводе артиста с Еленой Степаненко, вновь ответила хейтерам у себя в инстаграме.
Девушка попросила всех, кто пишет ей гадости, отписаться от нее.
«И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю», — добавила Брухунова.
Некоторые в комментариях поддержали Брухунову и сделали ей комплименты, но были и те, кто продолжил публично писать оскорбления.
Ранее помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение.
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Очередное бессмысленное #селфи для всех, кто пишет мне гадости в неограниченных количествах! Надеюсь, что разум победит и вы отпишитесь уже наконец! �� И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю! �� P.S Спасибо всем неравнодушным и адекватным! Чтобы не отвечать каждому в личку отмечаю вещи на фото. Ну, и здесь на всякий случай. Для тех кому лень ткнуть пальчиков на фото. Да и прессе нашей легче будет - не нужно искать, что по чем. А то вдруг не о чем будет завтра написать в новостях. И да, я ношу, люблю и практикую #onesize #свитшот @gagarashop #кюлоты @massimodutti