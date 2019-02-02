Муза Петросяна ответила на критику в сети

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Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую обвиняют в разводе артиста с Еленой Степаненко, вновь ответила хейтерам у себя в инстаграме.

Девушка попросила всех, кто пишет ей гадости, отписаться от нее.

«И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю», — добавила Брухунова.

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Некоторые в комментариях поддержали Брухунову и сделали ей комплименты, но были и те, кто продолжил публично писать оскорбления.

Ранее помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение.