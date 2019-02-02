Умер Евгений Суслов
На 82 году жизни скончался диктор и телеведущий советского телевидения Евгений Суслов. Об этом в фейсбуке сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.
Суслов работал на телевидении более 30 лет и вел телепрограммы «Время» и «Голубой огонек», а также трансляцию парадов на Красной площади. Он был заслуженным артистом РСФСР.
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«Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР», — написала Данько.
Ранее скончался российский ведущий телеканала «2х2» Виктор Мочалов.