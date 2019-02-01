Джонни Флинн сыграет молодого Дэвида Боуи в фильме «Стардаст»
Актер Джонни Флинн исполнит роль певца автора песен Дэвида Боуи в фильме «Стардаст». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, картина расскажет о творческом пути Боуи, начиная с его первого визита в США.
Как отмечается, именно первая поездка певца в США вдохновила его на создание образа Зигги Стардаста.
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При этом фильме также сыграют актеры Джена Мэлоун и Марк Мэрон.
Ранее сообщалось, что музыканты Дэвида Боуи принимали его наркоманию за эгоизм.